Final Fantasy VII: Rebirth erhält einen actiongeladenen Trailer, der im Februar 2024 erscheinen soll

Während wir eine Weile darauf gewartet haben, mehr über Final Fantasy VII: Rebirth zu erfahren, ist Square Enix endlich in vollem Gange und bereitet sich darauf vor, das Spiel in die Hände der Spieler zu legen, da der Titel nur das Haupt- und Abschlussprojekt des heutigen Abends war State of Play anzeigen.

Während seines Erscheinens bekamen wir eine Menge Gameplay zu sehen, das uns Einblicke in die verschiedenen beeindruckenden Umgebungen und Fortbewegungsoptionen gab, die im Titel vorhanden sein werden. Hinzu kommt, dass wir sehen, wohin dieser zweite Teil der FFVII-Geschichte Cloud, Barret, Tifa, Aerith, Red XIII und den Rest der Bande führen wird und wie Sephiroth eine wichtigere Rolle in der Geschichte dieser Fortsetzung/dieses Kapitels spielen wird.

Aber während das Gameplay auffällig war und es sich auf jeden Fall lohnt, es sich unten anzusehen, kam der eigentliche Star des Titelauftritts ganz am Ende, als bekannt gegeben wurde, dass Final Fantasy VII: Rebirth am 29. Februar 2024 erscheinen wird und dass es auf zwei Discs für alle erscheinen wird, die beabsichtigen, eine physische Version zu kaufen.

Wenn Sie (wie ich) sehnsüchtig auf diesen Titel gewartet haben, sollten Sie sich diesen Einblick in das Spiel nicht entgehen lassen.