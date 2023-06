Final Fantasy VII: Rebirth eine "facettenreiche Welt mit einem hohen Freiheitsgrad"

HQ

Während sich Final Fantasy-Fans im Juni auf Final Fantasy XVI konzentrieren, das am 22. Juni für PS5 erscheint, sorgt Square Enix dafür, dass die Leute den zweiten Teil seines Remakes von Final Fantasy VII nicht vergessen.

In einer Reihe von Entwicklerantworten auf Twitter teilt Square Enix ein paar Leckerbissen an Informationen über Final Fantasy VII: Rebirth, einschließlich der Aussage, dass das Spiel eine "weite und facettenreiche Welt mit einem hohen Maß an Freiheit" bieten wird.

Die Antworten des Entwicklers verraten auch, dass die Geschichte darauf abzielt, eine "Kette von narrativen Entwicklungen zu erforschen, die das Herzstück der Geschichte von Final Fantasy VII bilden, während das Schicksal jedes Charakters entdeckt wird".

Wann Final Fantasy VII: Rebirth auf PS5 debütieren wird, musste Square Enix zu dieser Frage nur hinzufügen, dass es dabei ist, "ein Veröffentlichungsdatum für das Spiel festzulegen", aber dass "die Entwicklung reibungslos und planmäßig voranschreitet".