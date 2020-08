Film zu Beyond Good & Evil auf dem Weg zu Netflix

Netflix scheint derzeit eng mit Ubisoft zusammenzuarbeiten. Nachdem wir Gerüchte über Umsetzungen von Far Cry 6 und Splinter Cell aufgeschnappt haben, wurde am Wochenende bestätigt, dass unter dem Banner des Streaming-Giganten die Arbeiten an einem Film begonnen haben, der auf dem Material von Beyond Good & Evil basiert. Obwohl genauere Details fehlen handle es sich hierbei wohl um eine reine Adaption des zweiten Spiels. Da wir ansonsten keine Informationen erhalten haben, stellt sich für uns die Frage, was wir wohl zuerst sehen werden: Der Film oder das Spiel Beyond Good & Evil 2?