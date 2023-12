Fight Crab 2 kommt im Februar in den Early Access

Es gibt wirklich Spiele für so ziemlich jede Idee, die man sich ausdenken kann. Nach einem erfolgreichen ersten Teil haben Calappa Games und Publisher Playism angekündigt, dass die Fortsetzung von Fight Crab bereits Anfang nächsten Jahres offiziell als Early-Access-Titel debütieren wird.

Wie in einem Steam-Blogbeitrag erwähnt, wurde uns mitgeteilt, dass Fight Crab 2 am 13. Februar 2024 in den Steam Early Access kommen wird und dass es vor seiner Ankunft zwischen dem 6. und 13. Februar eine Demo geben wird, um sich an das Steam Next Fest anzupassen.

Was Fight Crab 2 servieren möchte, wird das Spiel bis zu fünf Spielern erlauben, als Krabben aus der ganzen Welt gegeneinander anzutreten. Es wird auch ein tieferes Steuerungsschema bieten, das sich eher wie ein typisches Third-Person-Actionspiel spielen soll, während Live-Kommentare über jeden Kampf gespielt werden.

Sieh dir unten den Early Access Trailer für Fight Crab 2 an.