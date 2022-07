FIFA 23 wird Cross-Play sein, PC-Version ist jetzt neue Generation

HQ

Die FIFA 23-Produzenten bezogen sich nicht nur auf die schiere Größe des Spiels selbst, als sie während ihrer BCD-Präsentation neulich in den EA Vancouver-Büros sagten, es sei "die größte FIFA aller Zeiten". Es wird auch das "mit dem größten Pool an Current-Gen-Spielern" sein, und das dank seiner ersten Cross-Play-Funktion.

Das ist richtig: PS5- und Xbox Series X|S-Benutzer können 1v1-Spiele spielen, aber nicht nur sie, da sowohl Stadia als auch PC dem gleichen Pool beitreten werden. Dies bringt uns zu der anderen großen Ankündigung: Als Antwort auf eine der am häufigsten von der Community nachgefragten Funktionen wurde die PC-Version von FIFA 23 vollständig auf die neueste Engine aktualisiert, was bedeutet, dass sie neben HyperMotion 2 und den anderen modernen Updates jetzt als "nächste Generation" (oder neuere / aktuelle Generation) betrachtet wird und somit in der Lage ist, diesen größeren Pool online zu teilen.

Darüber hinaus wirkt sich Cross-Play auch auf Last-Gen-Versionen aus, was bedeutet, dass PS4 und Xbox One auch zusammen spielen können (aber nicht im Vergleich zur aktuellen Generation, da es wesentliche Gameplay-Unterschiede gibt).

Außerdem enthält das 1v1 Online-Freundschaftsspiele, Online-Saisons und FIFA Ultimate Team in FUT 23 Play A Friend. Kurz gesagt:

Wen kann ich in FIFA 23 1v1 Online-Spielen spielen?



"Gen 5" Pool: PlayStation 5, Xbox Series X und S, PC, Stadia



"Gen 4"-Pool: PlayStation 4, Xbox One



"Legacy Edition"-Pool: Nintendo Switch



Während der FIFA 23-Präsentation, an der Gamereactor in den EA-Büros in Vancouver teilnahm, gab Line Producer Matt Lafreniere zu, dass nicht nur die Cross-Play-Funktion "dem Matchmaking in FIFA 23 helfen wird", sondern auch, dass EA bereits "Pläne hat, es in Zukunft zu erweitern".