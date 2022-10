FIFA 23 hatte den größten Start aller FIFA-Spiele

HQ

FIFA 23 ist der letzte Teil der EA Sports FIFA-Serie, da das Fußballspiel im nächsten Jahr stattdessen Teil des EA Sports FC-Franchise sein wird. Und da dies der Fall ist, wurde das Spiel von den Fans enorm aufgenommen, da es bereits einen FIFA-Franchise-Rekord gebrochen hat.

Wie EA in einer Pressemitteilung feststellte, hatte FIFA 23 den größten Start aller Zeiten für ein FIFA-Spiel, mit 10,3 Millionen Spielern, die allein in der ersten Woche starteten. Nick Wlodyka, SVP und GM von EA Sports FC, sagte über die enorme Leistung:

"Die Resonanz unserer Fans war einfach unglaublich, und wir sind begeistert, dass unsere Community mit ihren Lieblingsspielern und -teams in FIFA 23 in Rekordzahlen spielt. Da sowohl die Männer- als auch die Frauen-Weltmeisterschaft und aufregende Updates für unsere Frauenfußball-Inhalte im Spiel noch ausstehen, fangen wir gerade erst an, den Spielern das bisher authentischste und immersivste Erlebnis zu bieten."

Zweifellos ist FIFA 23 mit der Weltmeisterschaft, die in wenigen Wochen beginnt, auf dem Weg zu einem sehr beeindruckenden Jahr.