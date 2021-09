FIFA 22: Gamereactor FC ist bereit, es mit der Premier League aufzunehmen

HQ

Eine der großen, neuen Funktionen im Karrieremodus von FIFA 22 ist die Option, einen eigenen Fußballclub zu erstellen. Wir haben das natürlich gleich mal ausprobiert und zeigen euch im Video, wie das ungefähr vonstattengeht. Ihr dürft unter anderem den Namen des Vereins, die Trikots, die Qualität eurer Spieler, das Stadion und sogar die Tribünenumgebung bestimmen. Anschließend müsst ihr eine Liga auswählen und einen der echten Vereine durch eure eigene Mannschaft ersetzen. In dieser Phase legt ihr übrigens auch das rivalisierende Team fest, damit die Partien etwas an Fahrt aufnehmen. FIFA 22 erscheint am 1. Oktober auf den meisten aktuellen Systemen.