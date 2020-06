FIFA 21 kommt am 9. Oktober auf PC, PS4 und Xbox One

EA Sports hat neue Fakten zu FIFA 21 veröffentlicht, einschließlich des Veröffentlichungsdatums am 9. Oktober. Dieses Datum betrifft die Versionen für PC, Playstation 4 und Xbox One - Next-Gen-Versionen wurden bislang lediglich bestätigt. Der Publisher bestätigte außerdem, dass FIFA 21 vom Dual-Entitlement-Programm abgedeckt sein wird, was eine Art Käuferschutz ist. Was das genau ist, erklären wir euch gleich, unten seht ihr jedenfalls die ersten Screenshots der PS5- und Xbox-Series-X-Versionen von FIFA 21.

"Dual Entitlement" bedeutet im Grunde, dass Spieler, die sich FIFA 21 für PS4 oder Xbox One kaufen, das Game ohne Aufpreis in eine Version für PS5/Xbox Series X aufrüsten lassen können. Es gibt jedoch eine Vielzahl von Einschränkungen, die die gesamte Initiative unübersichtlich werden lassen, da ihr beispielsweise nur einen bestimmte Zeit für den Umtausch habt, beim gleichen Konsolenhersteller bleiben müsst und nicht von physischer Kopie auf digitales Spiel umstellen könnt. Wir haben am Fall von Madden NFL 21 versucht, das Prinzip genauer herauszustellen, aber es bleibt schwammig und unklar.