FIFA 21: EA spricht über Eckpfeiler von FUT

Heute sprach EA Sports über den Online-Modus FUT (FIFA Ultimate Team) aus ihrem kommenden Sportspiel FIFA 21. Zwei Spieler können gemeinsam im Koop gegen andere Duos oder Solo-Spieler in Freundschaftsspielen und gewerteten Matches antreten. Zu zweit wird es außerdem möglich sein, die KI in Squad-Battles auszuspielen. Squad Battles sind Matches gegen den Computer, der unser Skill-Level bewertet, ohne dass wir dafür die Online-Qualifizierungen der Divisionen über uns ergehen müssen.

Genau wie sein Vorgänger wird FIFA 21 wöchentliche Herausforderungen und saisonale Community-Events (EA kopiert zum Beispiel die Splatfeste von Splatoon, in denen sich die Community zwischen zwei Sachen entscheidet und dann gegeneinander antritt) bieten, um die aktiven Spieler mit weiteren Belohnungen zu versorgen. Dazu zählen zum Beispiel Premiumwährung, Club-Items oder Sportler.

EA arbeitet außerdem an einem Feature, das die Leistungen der realen Profifußballer enger mit ihren virtuellen Avataren vereint. Erklärt wurde konkret, das kopfballstarke Spieler, die eine Ecke in einem wichtigen Match eindrucksvoll verwandelt haben, für ihre Leistung in FUT mit zeitlich befristeten Wertesteigerungen in den entsprechenden Bereichen erhalten. Abseits vom Kopfball dürfen sich defensive Spieler über Boosts in der Kategorie Tackling und zielsichere Stürmer über erhöhte Schusskraft freuen.

Im letzten Drittel des neuen Trailers geht es ausschließlich um die Anpassungsoptionen des eigenen Stadiums, das eure Erfolge widerspiegeln soll. Man kann die Hausregeln in eigenen Matches anpassen, die Musik bestimmen, die beim Einlauf in das Stadium gespielt wird, und die Jubelposen eurer feiernden Sportler bestimmen (allerdings hat EA bereits einige gelöscht, die in der Community als toxisch oder aggressiv angesehen werden). Fangesänge, die Choreografien der Fans und Pyrotechnik darf ebenfalls angepasst werden.

Zum Schluss wurden überblickartig Neuzugänge der FUT Icons präsentiert, darunter auch Philipp Lahm. FIFA 21 erscheint am 9. Oktober auf allen aktuellen Systemen.