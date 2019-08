FIFA 20: Eigenes Gamescom-Gameplay von Volta und traditionellen Matches

FIFA 20 nähert sich seinem Veröffentlichungstermin am 27. September und auf der Gamescom konnten wir viele neue Eindrücke von EA Sports' neuester Spielversion in Aktion sehen. Spielbar waren der neue Volta-Modus, was quasi Straßen- und Hallenfußball ist, sowie das klassische FIFA-Erlebnis auf dem Rasen. Das erste Video zeigt euch ein Match Volta, wir spielen Newcastle gegen Manchester City. Unsere Teamgröße wurde an das deutlich kleinere Spielfeld angepasst, deshalb läuft die Spieldynamik anders ab, als zunächst erwartet.

Dazu kommt der Story-Modus, den wir auch auf der Gamescom ausprobieren durften, nachdem Alex Hunters "Journey" im letzten Jahr endete und mit diesem Modus ersetzt wurde. Dieses Video zeigt das Squad-Management, verschiedene Spieler, ihre Statistiken und natürlich mehr Gameplay von der Straße:

Schließlich haben wir noch ein traditionelles Match, das wir mit euch teilen wollten. Gespielt wurde West Bromwich Albion gegen Wolverhampton, ansonsten gibt es Einblicke in die neue Benutzeroberfläche und das verfeinerte Gameplay in der ersten Hälfte des Matchs:

Wenn ihr noch mehr von FIFA 20 sehen möchtet, haben wir abschließend noch einen kleinen Einblick in die Anpassungsoptionen vom Volta-Spielmodus. Eure Sportler lassen sich nämlich optisch individuell anpassen:

FIFA 20 erscheint am 27. September auf PS4, PC und Xbox One. Eine Nintendo-Switch-Version ist ebenfalls bestätigt.