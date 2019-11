Fetzige Fähigkeiten und tote Dämonen im neuen Darksiders-Genesis-Trailer

In wenigen Wochen erscheint Darksiders Genesis für PC und Google Stadia (auf den Konsolen startet das Action-Rollenspiel erst am 14. Februar nächsten Jahres) und deshalb hat Publisher THQ Nordic diese Woche einen brandneuen Trailer veröffentlicht. Darin soll es zwar eigentlich um ein sogenannten "Creature Core"-System gehen, wir sehen aber nur wie Strife und Krieg verschiedene Kreaturen verprügeln und anschließen ihre Fähigkeiten aufrüsten. Die beiden Apokalyptischen Reiter lassen sich im Spiel natürlich aufrüsten, indem wir Gegner und Bosse besiegen und anschließend ihre Überbleibsel aufsammeln. Geerntete Seelen lassen sich in Vulgrims Shop ausgeben, um zusätzliche Anpassungen vorzunehmen, etwa Elementarschaden oder die Möglichkeit, einen Höllenhund zu beschwören. Das ist für einen Dungeon-Crawler nicht neu, allerdings sieht es in Darksiders Genesis richtig gut aus (finden wir).

