Ferris Buellers Spin-off-Film "Day Off" hat seinen Regisseur gefunden

Es herrscht der Glaube, dass Hollywood Schwierigkeiten hat, jede Form von frischen und innovativen Originalfilmen zu produzieren, und dass die Produktionsgiganten stattdessen die Rückkehr zu etabliertem und bestehendem, sicherem geistigem Eigentum bevorzugen. Die heutigen Nachrichten tun nicht viel, um sich von diesem Glauben zu distanzieren.

Denn Jeff "The InSneider" Sneider hat einen neuen Bericht veröffentlicht, der enthüllt, dass Paramount mit seinem Ferris Bueller's Day Off Spin-off-Film fortfährt und dass der Film seinen Regisseur gefunden hat.

Dem Bericht zufolge wird der Film den beiden Autodienern folgen, die beschlossen haben, den Ferrari von Camerons Vater für eine Spritztour zu nehmen, nachdem Ferris, Sloane und Cam ihn in ihrem Besitz in Chicago gelassen haben. Der Film ist als ein Abenteuer am selben Tag angelegt, das einfach den beiden Kammerdienern folgt, die in dem italienischen Oldtimer-Sportwagen durch die Stadt rasen.

Was die Regie des Projekts betrifft, so wird gesagt, dass David Katzenberg Regie führen wird, eine Person, die vor allem für seine Produzenten-Credits bei den jüngsten It Filmen und dem Child's Play Horrorstreifen bekannt ist, sowie als Autor für den kommenden Beetlejuice 2.

Es gibt kein Wort über die Besetzung für diesen Spin-off-Film, aber es wird gesagt, dass er als Sam & Victor's Day Off betitelt ist.