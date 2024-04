Fera: The Sundered Tribes bietet Monsterjagd für Xbox

Im August 2023 kündigte der Entwickler Massive Damage, der zuvor das gefeierte Star Renegades entwickelt hat, sein nächstes Spiel namens Fera: The Sundered Tribes an. Hinter dem Titel verbirgt sich ein von Monster Hunter inspiriertes Abenteuer, das viel Aufmerksamkeit erhielt.

Zum Zeitpunkt der Ankündigung sagte Massive Damage, dass das Spiel "das Jagen und Ernten riesiger Bestien, wendige Luftkämpfe, kooperatives Gameplay, Dorfbau und Stammesführung bietet, was zu einer aufregenden postapokalyptischen Fantasie führt" - und das klingt nicht halb so schlecht. Bereits am ersten Tag wurde bestätigt, dass es für PC und Konsole erscheinen würde, allerdings ohne zu spezifizieren, welche.

Während des gestrigen ID@Xbox -Events wurde jedoch enthüllt, dass es für Xbox Series S/X erscheinen wird. Einen Premierentermin haben wir noch nicht bekannt, aber wir haben einen neuen Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt.