In der aktuellen Episode von Inside Xbox hat Microsoft das Erscheinungsdatum von Felix the Reaper verraten. Die romantische Puzzle-Komödie erscheint am 17. Oktober für PC und Xbox One, vermutlich aber auch für Playstation 4 und Nintendo Switch (checken wir morgen früh direkt). Das Game wird schon am Veröffentlichungstag im Xbox Game Pass bereitstehen und falls ihr noch gar nichts über den Titel wisst - Eindrücke haben wir in einer kleinen Vorschau für euch aufbereitet.

