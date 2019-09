Feiert mit uns zusammen den Launch von Borderlands 3

Sicher habt ihr bereits Kalles Ersteindrücke von Borderlands 3 gelesen, denn heute erscheint das große Actionspiel von Gearbox Software endlich auf PC (Epic Games Store) und Konsolen (PS4 und Xbox One). Sieben lange Jahre sind seit dem famosen zweiten Spiel vergangen, in dieser Zeit ist in der Welt der Videospiele ganz schön viel passiert. Ob uns Gearbox' wilder Loot-Shooter auch heute noch zusagt und welche verrückten Dinge wir darin erleben, dabei könnt ihr uns heute ein stückweit begleiten. Um 16:00 Uhr springt unsere GRTV-Crew in das Abenteuer und startet eine neue Reise. Wenn ihr ihnen zuschauen wollt, klickt euch einfach auf unsere Live-Seite und seid dabei. Start ist 16:00 Uhr, gegen 18:00 Uhr sollte Feierabend sein. Alle die mehr über das Game lesen wollen, schauen derweil in Kalles Launch-Text.