Feiere 10 Jahre Peaky Blinders mit Jubiläumsartikeln

Es ist ziemlich überraschend zu hören, dass Peaky Blinders derzeit sein 10-jähriges Bestehen feiert, aber es ist so. Die Dramaserie mit Cillian Murphy in der Hauptrolle als skrupelloser, aber brillanter Thomas Shelby feierte erstmals 2013 ihr Debüt und hat seitdem auf der ganzen Welt großen Erfolg gehabt. Zu diesem Zweck können Sie jetzt mit einigen neuen Merchandise-Artikeln an den 10-Jahr-Feierlichkeiten teilnehmen.

Wie der Peaky Blinders X-Account enthüllt hat, gibt es eine neue Auswahl an Metallschildern, Postern, Tassen und Stoffkappen (natürlich nicht mit Rasierklingen ausgestattet), damit Sie Ihr Interesse an der ikonischen Serie zur Schau stellen können.

Während Peaky Blinders seine Laufzeit als TV-Serie beendet hat, gibt es Pläne, die Serie ein für alle Mal mit einem Film abzuschließen, der scheinbar noch eine Weile entfernt ist, aber stetig daran gearbeitet wird.