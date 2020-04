Fehler: Amazon Frankreich listet diverse PS4-Spiele für PC

Obwohl Days Gone in diesem Jahr gemeinhin nicht überragend gut aufgenommen wurde (obwohl unser Tester Kalle damit durchaus zufrieden war), konnte sich der...

Neues Spiel+ wiederholt Days Gone ab nächster Woche

am 5. September 2019 um 17:20 NEWS. Von Stefan Briesenick

Sony hat uns heute an das New Game+ von Bend Studios Actionspiel Days Gone erinnert. Der Inhalt soll schon nächste Woche via Update kostenlos ins Spiel gelangen und...