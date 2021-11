Feedback der Spieler führt Anpassungen in Age of Empires IV herbei

HQ

Age of Empires IV wurde von den Spielern verhältnismäßig positiv aufgenommen, doch das bedeutet nicht, dass es keine Probleme gab. Relic hat diese Woche einige ihrer zukünftigen Pläne für das Echtzeitstrategiespiel bekanntgegeben und bis ins Jahr 2022 hinein neue Updates angekündigt.

Zunächst sollen verschiedene Fehler beheboben und einige Dinge implementiert werden, die die Spieler von sich aus fordern. Da wäre zum Beispiel der Wunsch nach einer Punkteübersicht sowie die Möglichkeit, nach dem Ende des Matches über die aufgedeckte Spielkarte schauen zu können. Änderungswünsche reichen sogar bis zur Minikarte.

Eine paar kleinere Anpassungen sollen den verschiedenen Fraktionen dabei helfen, in einen faireren Wettstreit ziehen zu können. Die französischen Hulk-Schiffe müssen abgeschwächt werden, die Repeater-Armbrüste der Chinesen werden etwas billiger und sowohl Armbrustschützen, Speerkämpfer als auch Elite-Armbrustschützen werden in Zukunft eine weitaus größere Bedrohung für die Kavallerie darstellen.

Im Frühjahr soll es in Age of Empires IV möglich sein, eigene Inhalte (vermutlich vor allem Karten) zu erstellen und diese mit anderen zu teilen. Gleichzeitig werden Ranglisten-Saisons eingeführt, die es kompetitiven Naturen ermöglichen, alle drei Monate um die Top-Platzierungen zu kämpfen. Ein neuer Patrouillenbefehl und die eingangs erwähnten Verbesserungen an der Kartenübersicht nach den Matches und weitere Informationen werden später gesondert von Relic kommuniziert.

Die Entwickler haben darüber hinaus mitgeteilt, dass sie Feedback zu den Themen Feindverhalten, der Informationsgehalt der Einheitenstatistiken und Warteschlangen für globale Gebäude suchen. Wenn ihr etwas zu diesem Thema zu sagen habt, dann lasst es die Entwickler in den offiziellen Foren oder auf den sozialen Medien wissen. Auf diese Weise wird Age of Empires IV durch euch immer besser.

HQ

Quelle: Microsoft.