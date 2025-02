F.E.A.R. tritt dem GOG Preservation Programm bei

GOG hat angekündigt, dass es das gefeierte F.E.A.R. von Monolith in sein sogenanntes Konservierungsprogramm aufnehmen wird, das sicherstellen soll, dass das Spiel für die Zukunft erhalten bleibt und mit der modernen PC-Architektur kompatibel ist. Genauer gesagt handelt es sich um die Platin-Edition des Spiels, die auch die eigenständigen Erweiterungen Extraction Point und Perseus Mandate enthält.

In einer Erklärung drückte GOG seine Wertschätzung für Monolith und ihren Beitrag zur Spielegeschichte aus und erwähnte auch, dass in Zukunft weitere ikonische Spiele von Monolith in das Erhaltungsprogramm aufgenommen werden.

"Wir bei GOG glauben daran, die kreativen Köpfe zu feiern, die die Gaming-Geschichte geprägt haben. Monolith Productions hat den Spielern einige der unvergesslichsten Erlebnisse geboten und bahnbrechendes Gameplay mit reichhaltigem Storytelling kombiniert."

Was sind Ihre schönsten Erinnerungen an F.E.A.R. ?