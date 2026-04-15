FaZe Clan stellt neues Akademieprogramm vor, das darauf abzielt, "zukünftige Superstars" zu entdecken

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FaZe Clan sucht die nächste Generation von Esports- und Gaming-Superstars – alles durch ein neues Akademieprogramm, das die Organisation gestartet hat. Es gilt als FaZe Up Next und obwohl Informationen zum Projekt derzeit spärlich sind, wird uns Folgendes mitgeteilt.

"Wir stellen FaZe Up Next vor, unser Akademieprogramm, das sich der Entwicklung und dem Wettbewerb der zukünftigen Superstars des Profi-Gamings widmet."

FaZe Clan beschäftigte das Team während seiner Blütezeiten Ende der 2010er und Anfang der 2020er Jahre eine große Anzahl von Schöpfern und Esports-Stars, doch nachdem es nicht gelang, als börsennotiertes Unternehmen einen Platz zu finden, und fast seinen gesamten Wert verloren hatte, kappte das Team die Beziehungen zu vielen dieser Personen ab, um seine Bemühungen stattdessen auf eine prägnantere Anzahl von Möglichkeiten zu konzentrieren. Dieser Schritt scheint zu zeigen, dass FaZe Clan wieder Fuß gefasst hat und bereit ist, mit der Expansion in Akademietalente und zukünftige Talente zu beginnen.