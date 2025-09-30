FaZe Clan hat Rain auf die Bank gesetzt

HQ

Es gibt nur wenige Spieler im gesamten E-Sport, die eine solche Langlebigkeit haben wie der von Håvard "rain" Nygaard. Der norwegische Spieler ist seit über einem Jahrzehnt ein großer Star in der kompetitiven Welt von Counter-Strike, wobei er den Großteil seiner Zeit damit verbracht hat, ein wichtiger Teil des Erfolgs von FaZe Clan zu sein.

Rain steht seit fast einem Jahrzehnt in der Startelf von FaZe Clan, da er bereits im Januar 2016 für das Team unterschrieben hat. Als Starter wird er jedoch nicht die Dekadenmarke erreichen, da FaZe Clan die Entscheidung getroffen hat, Rain auf die Bank zu setzen, um neuen Talenten die Möglichkeit zu geben, dem Team zum Erfolg zu verhelfen.

In Bezug auf die Entscheidung erklärt FaZe Clan: "Nach 3541 Tagen in unserem CS-Kader haben wir die sehr schwierige Entscheidung getroffen, Regen auf die Bank zu verlegen.

"Håvard ist nach wie vor ein Weltklassespieler und seine Karriere ist noch lange nicht vorbei. Wir sind so dankbar für die Erinnerungen, die wir zusammen gemacht haben, und du wirst immer eine Legende in unserer FaZe-Familie sein."

Rain hat inzwischen auch ein Statement veröffentlicht, in dem er erklärt, dass er "stolz" auf das ist, was er mit dem Team erreicht hat und dass seine "Reise in CS2 noch lange nicht vorbei ist", da er "nicht in den Ruhestand geht".

Die vollständige Erklärung findet ihr unten.