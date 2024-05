Fatshark enthüllt neue Updates für Darktide und Vermintide 2

HQ

Fatshark - der Entwickler hinter Warhammer 40,000: Darktide und Warhammer: Vermintide 2 - hat uns einige Updates zu beiden Spielen gegeben. Insbesondere haben wir die Enthüllung des nächsten großen Darktide-Updates, Secrets of the Machine God, und den Vorgeschmack auf einen weiteren Alpha-Test des Versus-Modus in Vermintide 2.

Secrets of the Machine God wird uns Rejects eine neue Mission geben, in der wir die verschneite, verlassene Mechanicus-Forschungsstation in Atelium Foundryplex Omega V erkunden werden. Um uns bei dieser Mission zu helfen, erhalten wir Zugang zu neuen Waffen wie der Bolzenpistole, der Orgryn-Spitzhacke, dem Schockhammer und einer neuen Schrotflinte.

Es gibt auch ein neues Event in Warhammer 40,000: Darktide namens Hestias Dekollationskreuzzug, bei dem ihr einige zusätzliche Spielwährungen für die Vernichtung von Schwärmen von Ketzern erhalten könnt.

In Warhammer: Vermintide 2 erhalten die Spieler Zugang zum Skulls-Event, ein neues Quality-of-Life-Update und ab dem 30. Mai wird ein neuer Alpha-Test für den Versus-Spielmodus verfügbar sein.

