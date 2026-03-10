Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

HQ

HQ

Ich muss zugeben, dass ich beim ersten Mal, als ich mich zum ersten Mal zum Remake von Fatal Frame II: The Crimson Butterfly hinsetzte, etwas zögerlich war. Das Original, das ich nie spielen durfte, hat einen fast mythischen Status als eines der gruseligsten Spiele aller Zeiten. Neil Druckmann sagte 2015 gegenüber MCV, er halte es für "das gruseligste Erlebnis in jedem Medium", und die Vorschauen, die vor einem Monat veröffentlicht wurden, deuteten stark darauf hin, dass das Remake genauso furchteinflößend sei.

Aber Angst ist eine seltsame Sache. Wie Humor ist er unglaublich subjektiv, und im Vergleich zum letztjährigen Silent Hill f, das mich wirklich unter die Haut ging, fand ich das Dorf Minakami und seine Geister nie besonders furchteinflößend. Zum einen, weil transparente Geister nicht zu meinen sensiblen Punkten gehören, zum anderen, weil die zentrale Mechanik des Spiels, bei der man mit einer mysteriösen Kamera die Geister austreibt, mich verhärtet hat, indem sie mich buchstäblich dazu zwang, mich meinen Ängsten zu stellen.

Werbung:

Aber spulen wir ein wenig zurück. Der Vergleich mit Silent Hill f ist für mich offensichtlich. Als die Fatal Frame-Reihe 2001 debütierte, hatten ihre bekannteren Verwandten, Resident Evil und Silent Hill, sich längst in größeren und kleineren amerikanischen Städten niedergelassen und ließen sich vom westlichen Horror in Form von Romero und Lynch inspirieren. Fatal Frame hingegen ist von Anfang bis Ende reiner J-Horror, mit seinem Fokus auf japanische Folklore und kleine Dorfgemeinschaften – ein Ansatz, mit dem auch Silent Hill f als erster Teil der Reihe großen Erfolg hatte.

Daher fällt es schwer, nicht an Konamis brillantes Spiel zu denken, und anfangs ist es ein Vergleich, der für das Remake von Koei Tecmo nicht gut funktioniert. Während Silent Hill f effektiv die Szene gesetzt und Hinakos Situation elegant etabliert hat, wirkt die Art und Weise, wie die Zwillinge Mio und Mayu ins Spukdorf Minakami gebracht werden, verwirrend, weil wir sie erst wirklich kennenlernen, bevor sie plötzlich mitten in einen Konflikt mit geheimen Ritualen und klassischen Jungfrauenopfern geraten.

Doch obwohl mich die Eröffnung nicht gepackt hat, schaffte es die Geschichte langsam, aber sicher immer tiefer unter die Oberfläche des Dorfes zu ziehen, um die faszinierenden Geheimnisse zu entdecken, die Minakami birgt. Die Zwischensequenzen des Spiels sind zugegebenermaßen zu steif zusammengesetzt, um wirklich als dramatische Höhepunkte zu dienen, aber dennoch funktioniert die Geschichte trotzdem.

Wir erfahren relativ schnell, was vor sich geht, danach werden die Schichten in angemessenem Tempo abgezogen. Es funktioniert, weil du deinen Zweck und den Gesamtkontext kennst, aber gleichzeitig neugierig bist, mehr in die Details einzutauchen und konkrete Antworten auf Dinge zu bekommen, auf die anfangs nur vage angedeutet wird.

Werbung:

Warum wird Mayu fast aus dem kleinen Bach, an dem wir sie treffen, in die Geisterstadt gezogen? Ist sie von einem Geist besessen? Welches Ritual wird in der Stadt durchgeführt? Wovor soll es es schützen? Und schließlich: Was ist schiefgelaufen, seit Minakamis Bevölkerung jetzt fast ausschließlich aus Geistern besteht?

Es gibt reichlich fesselnde Mystik und erschreckenden Okkultismus, aber auch eine wiederkehrende thematische Linie, in der Dualität im Mittelpunkt steht. In dieser Hinsicht stützen sich Mythologie und Erzählweise stark auf Silent Hill, und der allgemeine Ton ähnelt ebenfalls Silent Hill. Traumata werden ausgegraben und verarbeitet, und erwarten Sie nicht, dass Humor die Stimmung aufhellt. Es soll weh tun.

Als Setting spiegelt Minakami dies auf beispielhafte Weise wider. Verfallen und in Dunkelheit gehüllt, scheint es darauf ausgelegt zu sein, jedem Besucher das Glück auszusaugen, doch wenn der Mond hervorlugt und die Schilfrohre auf einem Feld erhellt, bekommt man kleine Einblicke in die Schönheit, die die Stadt einst besaß. Was ihm an Größe fehlt, macht er durch reiche Details wett, besonders wenn man Gebäude betritt, die von kleinen Hütten bis hin zu riesigen Villen reichen. Das Kurosawa-Haus ist besonders beeindruckend mit seiner ebenso komplexen und glaubwürdigen Architektur, bei der sich Abkürzungen öffnen, während übermäßig aufwendige Mechanismen Rätsel bereiten, wie man sie von Resident Evil oder Silent Hill erwarten würde.

Ich habe die beiden Serien schon mehrfach erwähnt, und Fatal Frame II: The Crimson Butterfly Remake passt gut zur klassischen Survival-Horror-Tradition, mit der die beiden bekannteren Serien gleichbedeutend sind. Der Weg zur Wahrheit ist gepflastert durch eine Mischung aus Erkundung, Rätsellösen und Kämpfen, doch während die ersten beiden Elemente nach Genre funktionieren, schlägt Fatal Frame II: The Crimson Butterfly Remake seinen eigenen Weg ein.

Früh im Spiel findet Mio eine seltsame Kamera, Camera Obscura, die sich als fähig erweist, Geister zu vertreiben, indem sie ein Foto von ihnen macht. Unscharfe Bilder des Hinterteils des Geistes richten kaum Schaden an, während eine scharfe Nahaufnahme des Gesichts das böse Gespenst schnell ins nächste Leben schickt. Das zwingt einen dazu, sich seinen Ängsten ganz nah anzugehen, was beängstigend wirken kann, aber für mich führte es schnell zu einer Desensibilisierung durch häufige Exposition. Wie wir alle wissen, sind die gruseligsten Dinge die, die man nicht sehen kann, und obwohl die Geister durchsichtig sind, reicht das nicht aus, um sie gruselig zu machen. Eine Ausnahme ist die unverwundbare Kusabi, ein Wesen, geboren aus intensivem Leid, das dich von Zeit zu Zeit auf klassische Weise verfolgt. Wie immer funktioniert es gut, einen Gegner einzuführen, den man nicht loswerden kann, aber ich wünschte, die Fluchtsequenzen wären nicht so einfach, wie sie sind.

Im Grunde ist das kamerabasierte Kampfsystem tatsächlich weniger esoterisch, als man vielleicht glauben mag, weil es immer noch darum geht, zu zeigen, zu schießen und vorzugsweise den Kopf zu treffen. Und die verschiedenen Arten von Filmen und Filtern sind im Grunde wie verschiedene Waffen. Dennoch ist es eine frische Art, ein Kampfsystem aufzubauen, und es gibt tatsächlich viele Aspekte zu beachten. Zum Beispiel laden bestimmte Filmarten schneller nach als andere, und wenn du im letzten Moment ein Foto machen willst, verursacht das zusätzlichen Schaden. Obwohl ich finde, dass die Kämpfe oft etwas zu lange dauern, war ich überrascht, wie befriedigend es sein kann, einen Geist für eine Reihe von "kostenlosen" Angriffen zu öffnen, die weder Filmrolle noch Nachladen erfordern, und die Kamera ist ein thematischer genialer Schachzug, was Geister natürlich nicht können. auf die übliche Weise beschädigt werden.

Camera Obscura ist auch außerhalb des Kampfes nützlich, da die genannten Filter alle eine spezielle Funktion haben. Eine kann zum Beispiel geheime Gänge öffnen, wenn man ein bestimmtes Bild nachbildet, während ein anderes durch Wände sehen und Geister erkennen kann, bevor sie dich sehen. So ist die Kamera in fast alles eingewoben – Kampf, Rätsellösen und Erkundung – und etabliert sich als Grundpfeiler statt als Gimmick, das sie in weniger erfahrenen Händen hätte sein können.

Soweit ich das beurteilen kann, ist die Kamerafunktion der des Originals sehr ähnlich, aber Koei Tecmo hat sich von statischen Winkeln zu einer moderneren "Über-der-Schulter"-Perspektive entfernt und die Möglichkeit implementiert, Mayus Hand zu halten. Das hätte im Original enthalten sein sollen, aber die Entwickler konnten es damals nicht richtig zum Laufen bringen. Um es ganz hart zu sagen, würde ich sagen, dass sie es immer noch nicht wirklich schaffen. Ich liebe die Idee, die an ICO erinnert, aber ich bin weniger begeistert von der Umsetzung. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Als Mayu aus einem Versteck kriecht, stellt sich heraus, dass sie die ruhigere der beiden ist, was zu einer beträchtlichen Wartezeit führt, und wenn man schließlich ihre Hand nimmt, müssen die beiden oft unbeholfen umgedreht werden. Insgesamt sind die Steuerungen umständlich, vielleicht weil es einfach zu viele Animationen gibt, was das Spiel weniger reaktionsschnell macht, als man vielleicht hofft.

Wenn ich Silent Hill f noch einmal ins Gespräch bringen darf: Hinako fehlte es an Gewicht, aber ich hatte nie Schwierigkeiten, sie zu kontrollieren. Hier tue ich das manchmal, obwohl die Handlungen, die ich ausführe, ziemlich einfach sind. Zur Verteidigung von Fatal Frame II: The Crimson Butterfly Remake sind es fast nie die holprigen Steuerungen, die zum Game-Over-Bildschirm führen, aber es wäre schön gewesen, wenn sich das Erkunden von Minakami etwas besser angefühlt hätte. Es wäre auch schön gewesen, wenn der technische Zustand etwas solider gewesen wäre. Die Bildrate ist etwas inkonsistent, und obwohl ich auf der PlayStation 5 gespielt habe, war das Spiel beim Start und nach einem Tod überraschend langsam beim Laden meines gespeicherten Spiels.

Ich begann mit einer nerdigen, bescheidenen Prahlerei, dass Fatal Frame II: The Crimson Butterfly Remake mich weniger erschreckt hat, als ich befürchtet (gehofft?) hatte, aber ich möchte klarstellen, dass es noch ein paar gute Tricks auf Lager hat. Wenn man langsam (hier funktioniert das langsame Tempo) eine Tür öffnet und von einer Frau mit halb abgetrenntem Kopf begrüßt wird, lässt das einen Körper erzittern, und dann ist die verdammte Stadt in all ihrer Verwüstung ein eisiger Ort.

Ich wünschte, Koei Tecmo hätte die Steuerung und das Tempo etwas straffer gemacht, denn es wird etwas nervig, 10 Sekunden zu warten, bis Mayu langsam ihre Animationsroutine durchläuft, oder in ein fünfminütiges Kameraduell gezwungen zu werden, weil man nicht genug gute Filmrollen hatte. In solchen Momenten ist Fatal Frame II: The Crimson Butterfly Remake eher langweilig als gruselig. Dennoch bietet es eine fesselnde Welt, Atmosphäre und Geschichte. Das Schicksal von Minakami und seinen Bewohnern ist tragisch, aber faszinierend, was in den neuen Nebenhandlungen weiter ausgeführt wird, die die Erzählung nur noch verstärken. Fatal Frame II: The Crimson Butterfly Remake hat sicherlich seine Schwächen, aber es schafft es auch, einem ungeübten Spieler wie mir zu zeigen, warum die Serie ihren Platz in der Horrorgeschichte verdient hat, auch wenn sie nicht ganz mit den neuesten Titeln ihrer berühmten Verwandten mithalten kann.