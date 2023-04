Fast X wurde bewertet

In etwas mehr als einem Monat kommt einer der größten Blockbuster des Jahres in die Kinos. Fast X soll am 19. Mai in die Kinos kommen, und da dies der Fall ist, hat der Film Classification and Rating Administration (CARA) die Altersfreigabe für den Film bekannt gegeben.

Es überrascht niemanden, dass Fast X mit PG-13 bewertet wurde, wobei der Grund dafür auf "intensive Sequenzen von Gewalt und Action, Sprache und etwas suggestives Material" zurückzuführen ist.

Im Wesentlichen erwarten Sie den ähnlichen Ton, der dieses Franchise geprägt hat, seit es seine Wurzeln im Straßenrennsport hinter sich gelassen hat, um eine globale Blockbuster-Sensation zu werden. Sie können viele Beispiele dafür im Fast X-Trailer unten sehen.