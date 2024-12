Faraway ist ein audiovisuelles Puzzlespiel, das sich perfekt für Arcade-Liebhaber eignet

Wenn Sie einfache, aber fesselnde Arcade-Puzzlespiele mögen, dann ist eine der Enthüllungen im Day of the Devs: The Game Awards Edition zweifellos einen Blick wert.

Dieses Spiel mit dem Namen Faraway wird von Steph Thirion entwickelt und von Annapurna veröffentlicht. Es geht darum, eine Sternschnuppe zu werden und dem Kosmos seinen Stempel aufzudrücken, indem man Sternbilder erschafft.

Konkret heißt es in der Beschreibung: "Faraway ist ein immersives, sowohl herausforderndes als auch chilliges, prozedural generiertes audiovisuelles Erlebnis über das Erschaffen von Konstellationen."

Faraway plant, 2025 an einem unbestimmten Datum auf dem PC zu erscheinen, und da dies der Fall ist, können Sie sich unten eine Reihe von Bildern aus dem Spiel ansehen.