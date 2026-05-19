Far Far West verkauft sich in weniger als zwei Wochen eine Million Exemplare

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Innerhalb von zwei Wochen nach dem Start in Early Access feiern Fireshine Games und Evil Raptor Far Far West, dass sie eine Million Exemplare verkauft haben. Der Koop-Shooter für vier Spieler ist seit den ersten Tagen im Steam Store ein Erfolg, und es scheint, als hätte sich Mundpropaganda verbreitet, sodass noch mehr Cowboys ihre Revolver nehmen und in die Far Far West ziehen.

Nach dem ersten großen Update des Spiels gab der Entwickler Evil Raptor bekannt, dass Far Far West innerhalb von zwei Wochen nach Erscheinen im Steam Store eine Million Exemplare verkauft hat. Da wir jetzt drei Wochen davon entfernt sind, dass sie im Laden angekommen ist, bedeutet das, dass wir mit den neuen Zahlen bald einen weiteren großen Meilenstein feiern könnten.

Das Interessante an Far Far West ist, dass es im Gegensatz zu anderen Spielen, die schnell Millionen von Exemplaren verkaufen, wie Subnautica 2 oder Gamble With Your Friends, weder eine Fortsetzung noch ein Friendslop-Schnellhit ist. Es gibt zwar Koop, wirkt aber viel mehr in Richtung von Spielen, die chaotische Szenarien schaffen und es dir und deinen Freunden erlauben, sich wie Kopfgeldjäger zu fühlen, die sich für einen verrückten Auftrag nach dem anderen zusammentun. Darktide, Helldivers II und weitere passen in diese Nische und lassenFar Far West dich das Chaos voll und ganz annehmen, genau wie diese Spiele, daher ist es kaum verwunderlich, dass es gelungen ist.