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In den Zeiten von friendslop, wo ein neues Koop-PvE-Spiel versucht, auf die For You-Seite von TikTok, Instagram und Twitter/X zu gelangen, gibt es wirklich Schwächlinge. Spiele, die allein auf einem Gimmick basieren, das nicht einmal eine Stunde überdauert, sodass du es bereust, deine Freunde dazu gebracht zu haben, ihr Taschengeld für das Rennen zur Toilette oder das Führen eines Restaurants als Ratte auszugeben. Es ist bedauerlich, dass wir einige Spiele haben, die Flecken bei Koop-PvE-Titeln hinterlassen, denn dann bekommt man etwas wie Far Far West, was das Gefühl gibt, man spielt nicht aus Gimmick oder weil man einen Vorwand braucht, um mit seinen Freunden zu sprechen. Stattdessen verbringst du Stunden um Stunde damit, gegen Horden listiger Untoter zu kämpfen, einfach weil das Spiel riesigen Spaß macht.

Beschrieben als Deep Rock Galactic trifft Sea of Thieves, würde ich Far Far West eher mit Helldivers II vergleichen, mit einem festen Third-Person-Lock, es sei denn, du reitest auf deinem Pferd. Andererseits hat Evil Raptor genug getan, um zu zeigen, dass es zwar weiß und versteht, was Indie-Koop-Hits ausmacht, aber auch genug Persönlichkeit hat, um für sich allein hervorzustechen.

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Du und deine Truppe spielt als Roboter-Cowboys und zieht euch durch die Far Far West. Auf verschiedenen Karten hast du die Aufgabe, ein Hauptziel zu erfüllen (von der Herstellung einer Gasbombe über das Abfeuern eines massiven Lasers bis hin zum Schutz einer Ladung) und dann einen Boss zu besiegen (wieder alles von einem riesigen Nekromanten bis zu einem bösen Zug), bevor du nach Hause zurückkehrst. In gewisser Weise könnte man das Spiel wohl als Extraktions-Shooter bezeichnen, aber für mich weicht es den schlechtesten Elementen von Extraktions-Shootern aus, nämlich wenn ein zufälliger Spieler kommt und dich um dein bestes Equipment ausraubt. Stattdessen läuft Far Far West in einer Helldivers II- und Vermintide-II-ähnlichen Kernschleife, bei der ein Ausstieg nicht immer möglich ist, besonders auf höheren Schwierigkeitsgraden. Doch im Chaos der Nightmare- und Very Hard-Modi findet man, dass das Spiel sein größtes Potenzial ausschöpft.

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Die Bewegung und das Schießen in Far Far West sind unglaublich schnell und präzise. Man kann mühelos herumhüpfen und Gegner in einem Zug wie in Call of Duty: Zombies hinter sich herführen. Oder, wenn du nicht jemand bist, der mit der ganzen Bewegung des Dashens hin und her umgehen kann, kannst du deinen Spielstil je nach Waffen, Zaubern und Perks anpassen, die du aufnimmst. Far Far West hat keine Klassen, sondern erlaubt dir, dein eigener Alchemist zu bauen. Ich habe verschiedene Spielstile ausprobiert, muss aber sagen, dass das Herumspringen mit einer Schrotflinte in rasantem Tempo meine bevorzugte Option ist. Es ist einfach zu leicht, überfallen zu werden, wenn man lieber stillhält, aber es gibt Möglichkeiten, die eigene Position stärker zu befestigen. Kurz gesagt, die dir zur Verfügung stehenden Optionen sind vielfältig und machen Spaß. Manche Waffen fühlen sich in der Hand vielleicht sofort stärker an als andere, aber andere können mit einigen zusätzlichen Perks genauso mächtig werden. Die Vielfalt, die einem meisterhaft gestalteten Shooting-Kern hinzugefügt wird, macht Far Far West einfach befriedigend zu spielen.

Auch die Karten sind jeweils einzigartig und bieten dir unterschiedliche Landschaften voller Hindernisse und Quests, die du abschließen musst. Viele der grundlegenden Nebenaufgaben ähneln deinem Hauptziel und beinhalten eine Art Sammel-Minispiel oder das Erinnern bestimmter Dinge. Die NPC-Nebenquests sind jedoch voller Charaktere, sodass du eine Parkour-Prüfung für Pferde ablegen oder einem alten Techniker helfen kannst, seine Waffe zu vermarkten. Es wäre schön, wenn in der Vollversion noch mehr solcher Quests auftauchen würden, aber es bleibt genug Zeit, dass Evil Raptor diese Dinge hinzufügen kann. Das Kartendesign ist genauso durchdacht wie das Kern-Gunplay, und auf ein Roboterpferd zu steigen, um zu erkunden, ist unglaublich schnell, was das schnelle Spieltempo aufrechterhält. Es ist ärgerlich, dass Pferde leicht an Bäumen, Kakteen und anderen Objekten hängen bleiben, die auf deinem Weg auftauchen, aber auch das fühlt sich wie etwas an, das man in der Originalversion vermeiden kann.

Far Far West ist wohl sehr Zoomer-Core. Es verschwendet keine Sekunde und sagt dir ständig: "Hey, schieß auf dieses Ding" oder "Erinnere dich an diese Sequenz." Selbst wenn du denkst, einen Moment zu haben, wirst du bald von umherwandernden Skeletten umgeben. Auch auf höheren Schwierigkeitsgraden kommen diese Typen in allen Formen und Größen, und Stürme warten wie Fallen am Boden und erzeugen Wellen schwieriger Gegner, die du besiegen musst. Es gibt immer eine Aktivität oder eine Belohnung, die um die Ecke wartet, weshalb ich etwas enttäuscht war, dass der Fortschritt mit der Zeit nachließ. Nicht falsch verstehen; Ich muss nicht jedes Mal eine Bar sehen, wenn ich eine Mission durchgehe, aber im Vergleich zu Vermintide II zum Beispiel kann sich Far Far West im Fortschritt etwas langsam anfühlen, besonders wenn man gerade eine enorme mentale Last damit verbracht hat, sich durch die höchsten Schwierigkeitsgrade des Spiels zu kämpfen. Das Verhältnis von Risiko zu Ertrag fühlt sich noch nicht ganz richtig an.

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Es gibt einige Probleme. Einige Elemente, die sich mit der Zeit ausgebügelt fühlen, was perfekt für eine Early-Access-Version ist. Im Moment ist Far Far West ein leicht zu empfehlendes Spiel, das das Potenzial hat, ein absolutes Muss zu sein, wenn du auf PvE-Koop-Erlebnisse stehst. Das Gunplay erfordert eine ordentliche Portion Können, aber dank der Joker-Karten, die man während eines Durchlaufs aufsammeln kann, kann man den fehlenden Abzugsfinger mit Glück ausgleichen. Sein Design strotzt vor Persönlichkeit, und obwohl ich gerne mehr davon in mehr NPC-Quests auf einer Karte sehen würde, könnten sie mit der Zeit kommen. Far Far West wäre ein gutes Spiel, wenn es jetzt eine vollständige Veröffentlichung gäbe, aber als Early-Access-Titel gibt es mir Hoffnung, dass es sich in kurzer Zeit wirklich unglaublich machen kann.