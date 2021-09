HQ

Ubisoft und eine Firma namens Funforge werden die Far-Cry-Reihe bald gemeinsam in das Tabletop-Zeitalter führen. Mit Far Cry Beyond wollen die beiden Unternehmen eine analoge TTRPG-Adaption der explosiven Vorlage anfertigen, die Stand jetzt irgendwann im Jahr 2022 auf den Markt kommen soll. Das ist leider schon alles, was wir bisher von der Kooperation wissen. Preise, Regeln und die Mechaniken des Spiels sind derzeit ein Rätsel.