Far: Changing Tides - Nachfolger zu Far: Lone Sails enthüllt

Far: Lone Sails aus dem Jahr 2018 wird noch dieses Jahr eine Fortsetzung erhalten. Das Züricher Entwicklerstudio Okomotive kündigte auf der PC Gaming Show Far: Changing Tides an und tauscht sandige Dünenlandschaften gegen Meeresrauschen und Wellen ein. Die Spieler kontrollieren diesmal den kleinen Toe, der sich auf einem weitläufigen Ozean wiederfindet und nur wenig Hoffnung auf Überleben hat. Ihr müsst zuerst einmal festen Boden unter den Füßen finden und anschließend herausbekommen, was mit Toes Heimat passiert ist. Die audiovisuelle Präsentation behält sich Far: Changing Tides bei, auch das Sidescroller-Gameplay mit den Rätseln wird erneut zu sehen sein. Ende 2021 soll dieses atmosphärische Abenteuer auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen.