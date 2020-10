Fantasievoller Trailer fängt die Magie in Balan Wonderworld ein

Gestern wurde die filmische Intro-Sequenz von Balan Wonderworld veröffentlicht. In diesem aufwändigen Animationskurzfilm sehen wir, wie der mysteriöse Zauberer Balan zum ersten Mal auf die beiden Protagonisten Leo Craig und Emma Cole trifft. Das Theater, in dem die Spieler eingeführt werden, wird ihnen die Tür ins magische Universum der Wunderwelt öffnen.

Das Square-Enix-Projekt stammt von den beiden erfahrenen Sega-Entwicklern Naoto Ooshima und Yuji Naka, die uns in der Vergangenheit Spiele wie Sonic the Hedgehog und Nights: Into Dreams gebracht haben. Die beiden kreativen Köpfe erstellen mit Balan Wonderworld einen traditionellen 3D-Plattformer, in dem wir Rätsel lösen und Fähigkeiten kombinieren müssen. Ein großer Fokus liegt auf den unterschiedlichen Kostümen der Spielfiguren, denn diese bestimmen letztlich darüber, welche Bereiche der Spielwelt wir aktuell erreichen können.

Balan Wonderworld kann ab dem 26. März 2021 auf Playstation 5, Playstation 4, Xbox One und Xbox Series, Nintendo Switch und PC gespielt werden.