Fans sollten Street Fighter VI nicht zu bald erwarten

Capcom hat lange gebraucht, um Street Fighter V zu dem Spiel zu machen, das sich Fans wünschen. Anfang 2018 wurde der stark kritisierte Titel in einer Arcade-Edition neu veröffentlicht, seitdem wurden kontinuierlich neue Charaktere, Kostüme und Arenen eingeführt. Einige Spieler haben sich längst an diesem Ableger die Finger verbrannt, deshalb wird in der Community die Frage nach einem nächsten Ableger immer lauter. Wie der Produzent Yoshinoro Ono auf seinen sozialen Medien mitteilte, sollten wir nicht zu bald mit einem neuen Spiel rechnen:

"Ich habe Street Fighter 6 nicht. Wer hat das jemals gesagt? Unsere Gedanken sind nur an einem Ort, bei Street Fighter V: Arcade Edition [...]!"