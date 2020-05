Fans kaufen Minecraft über 200 Millionen Mal

Minecraft ist ein echter Kassenschlager, denn laut Microsoft konnte das Game zuletzt den ziemlich spektakulären Meilenstein von mehr als 200 Millionen verkauften Exemplaren erreichen. Das Studio stellt zudem einen deutlichen Anstieg der Spielaktivität fest - angeblich sollen über 126 Millionen Nutzer monatlich im Spiel vorbeischauen. Wahrscheinlich ist das eine der Folgen davon, dass die Menschen zu Hause in Selbstisolation leben und ihre Fantasie in erstaunlichen Welten ausleben wollen oder mit dem Bau von Burgen und Raumschiffen verbringen.

Helen Chiang, Studioleiterin von Mojang - die neuerdings Mojang Studios heißen - schreibt in einem offiziellen Kommentar zu diesem spektakulären Ergebnis: "Es war ein unglaubliches Jahr für Minecraft mit der weltweiten Einführung von Minecraft Earth, der Veröffentlichung der bahnbrechenden Raytracing-Beta für Windows 10 aufgrund unserer Partnerschaft mit Nvidia und der [Auszeichnung] als das meistgesehene Spiel 2019 auf Youtube. Wir sind demütig, dass inzwischen mehr als 200 Millionen Exemplare von Minecraft verkauft wurden und 126 Millionen Menschen jeden Monat Minecraft spielen."

Minecraft wird wahrscheinlich auch in Zukunft sehr beliebt bleiben und falls euch der Sinn nach mehr Blöckchenspaß steht, gibt es bereits Rettung am Horizont: Am 26. Mai ist es Zeit für ein brandneues Abenteuer in dieser Serie, denn dann erscheint Minecraft Dungeons für PC, Playstation 4 und Xbox One (im Xbox Game Pass enthalten).