Fällt die E3 2020 dem Coronavirus zum Opfer?

Das Coronavirus alias COVID-19 hält auch die Spielewelt in Atem. Durch die hohe Anzahl gecancelter Großveranstaltungen ist es kein Wunder, dass schon seit einer Weile fleißig darüber spekuliert wird, ob die diesjährige Electronic Entertainment Expo (besser bekannt als E3) im Juni stattfinden kann. Ein aktueller Tweet des Publishers Devolver Digital gießt nun weiteres Benzin ins Feuer.

"An alle: Cancelt eure Flüge und Hotels für die E3."

Devolver Digital mögen ein Bad-Boy-Image pflegen, dass sie einen derartigen Tweet als schlechten Scherz verfassen, erscheint uns trotzdem unwahrscheinlich.

Tatsächlich deckt sich der Tweet mit dem, was wir bereits gestern von mehreren Entwicklern und PR-Leuten gehört haben. Diese berichteten uns, die Organisatoren der E3, die Entertainment Software Association, haben sie dahingehend instruiert, keine Details rund um die diesjährige E3 mit der Presse und Öffentlichkeit zu teilen, da entweder für den Verlauf des Dienstags oder Mittwochmorgen (pazifische Zeit) eine wichtige Ankündigung geplant sei.

Es verdichten sich also die Anzeichen, dass die ESA sehr bald die Entscheidung bekanntgeben wird, die E3 entweder abzusagen oder zu verschieben. Entsprechend müssten wir wohl zunächst auf allerlei spannende Enthüllungen und Präsentationen verzichten. Beispielsweise eine Demonstration der Xbox Series X oder eine große Pressekonferenz von Warner Bros., bei der gerüchteweise ein neues Batman und ein neues Harry-Potter-Spiel vorgestellt werden sollten.

Was haltet ihr für die ideale Vorgehensweise, um solche Präsentationen nachzuholen? Vielleicht in großen Streaming-Events à la Sony und Nintendo, die mit Neuankündigungen gespickt sind oder doch eher übers Jahr in kleinere Häppchen verteilt?

In jedem Fall werden wir euch über aktuelle Entwicklungen rund um die E3 auf dem Laufenden halten!