Fallschirmsprungflugzeug stürzt in den USA ab, 12 Tote

HQ

Ein Fallschirmsprungflugzeug ist im US-Bundesstaat Missouri abgestürzt, wie von Reuters und YLE berichtet wurde. Alle 11 Fallschirmspringer und der Pilot an Bord kamen bei dem Absturz ums Leben.

Gegen Mittag Ortszeit am Flughafen Butler startete ein 750XL-Turboprop-Flugzeug von Pacific Aerospace. Leider erreichte das Flugzeug keine ausreichende Höhe, dann machte es eine scharfe Linkskurve und stürzte schließlich weniger als 300 Meter vor der Startbahn zu Boden.

Die kleine Stadt Butler hat etwa 4.300 Einwohner und liegt etwa 100 Kilometer südlich von Kansas City.

Der Sheriff von Bates County, Chad Anderson, sagte auf einer Pressekonferenz, dass der Vorfall offenbar ein Unfall war.

"Dies ist kein Verkehrsflugzeug, das abgestürzt ist; Es ist ein lokales Flugzeug, das von unserem örtlichen Flughafen gestartet ist. --- Das scheint ein Unfall zu sein."