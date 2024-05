Fallouts Ella Purnell spielt die Hauptrolle in einem Film über Killer-Eichhörnchen

HQ

Ella Purnell, Star von Fallout und Yellowjackets, ist derzeit ein großer Name im TV-Bereich, und bald wird sie sich in The Scurry in einen verrückten Comedy-Horror stürzen.

Laut Screen Daily wurde Purnell für Craig Roberts' The Scurry gecastet. Die Handlung dreht sich um eine Parkwächterin (gespielt von Purnell), die ihre einzigartigen Fähigkeiten einsetzen muss, um ein Rudel Killer-Eichhörnchen zu überleben. Denken Sie an Cocaine Bear, aber anstelle eines riesigen Monsters, mit dem man sich auseinandersetzen muss, gibt es Dutzende tollwütiger Nagetiere.

Purnell schließt sich einer Besetzung an, zu der Rhys Ifans, Paapa Essiedu und Antonia Thomas gehören. Olivia Cooke sollte auch die Hauptrolle spielen, aber Terminkonflikte zwangen sie dazu, den Film zu verlassen. Purnell wird The Scurry jetzt in Großbritannien drehen.

Glaubst du, du könntest eine Bande von Killer-Eichhörnchen überleben?