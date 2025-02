Fallout: New Vegas-Drehbuchautor kehrt in neuer Rolle zu Obsidian zurück

HQ

Fallout: New Vegas wurde bei seiner Veröffentlichung vor 15 Jahren sowohl bei Fans als auch bei Kritikern zu einem Riesenerfolg. Einer der Hauptgründe für den Erfolg war zweifellos die gut ausgearbeitete Geschichte, die der Arbeit des Autors John Gonzalez zu verdanken ist. Seitdem hatten sich die Wege von Gonzalez und Obsidian getrennt, aber jetzt sieht es so aus, als wären sie wieder vereint.

Gonzalez teilte in einem Beitrag auf LinkedIn mit, dass er zu Obsidian zurückgekehrt ist, diesmal als Creative Director für ein neues, noch nicht angekündigtes Projekt. Leider handelt es sich nicht um eine Fortsetzung von Fallout: New Vegas, wie viele Fans vielleicht gehofft haben, sondern um etwas völlig Neues.

Gonzalez verließ Obsidian im Jahr 2011, um sich anderen Projekten zu widmen, und seitdem hat er in verschiedenen Rollen an Titeln wie Mittelerde: Mordors Schatten, Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West gearbeitet.

Was für ein Spiel hoffst du, dass er daran arbeitet?