Fallout kommt nächste Saison zu Fortnite

HQ

Fortnite ist zu einem großartigen Ort geworden, um zu entdecken und festzustellen, welche neuen Filme, Fernsehsendungen, Spiele und andere Unterhaltung auf den Markt kommen und was derzeit angesagt und beliebt ist. Das Battle Royale erhält fast wöchentlich Crossover und Kollaborationen, und die kommende Staffel wird diese Bemühungen anscheinend fortsetzen.

Epic Games hat bestätigt, dass die kommende Staffel Wüsten- und Ödland-Vibes haben wird und dass Fallout in irgendeiner Form enthalten sein wird. Die genauen Einzelheiten über die Aufnahme von Fallout in den beliebten Titel müssen noch bekannt gegeben werden, aber zweifellos wird Power Armor bis zu einem gewissen Grad vorkommen.

Um das Wüstenthema fortzusetzen, scheint der neueste Teaser für die kommende Saison zu implizieren, dass die Welt von Mad Max auch mit dem Battle Royale kollidieren wird, aber auch hier werden wir wahrscheinlich in den kommenden Tagen feste Erklärungen dazu erhalten, was dies sein wird, da die neue Saison, bekannt als Wrecked, am 24. Mai erscheinen soll.