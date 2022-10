Fallout feiert 25 Jahre mit vielen Extras

HQ

Es ist 25 Jahre her, dass die Menschheit zum ersten Mal nach dem Atomkrieg, der die Erde zerstörte, einen Tresor verlassen konnte. Das war, als das erste Fallout-Spiel veröffentlicht wurde, und dieses Jubiläum ist nichts, was Bethesda verpassen wird.

Sie haben eine Menge Extras für einen ganzen Monat geplant, mit Dingen wie einem Quiz, Vergünstigungen für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten, einem neuen Fallout Shelter-Update (erstes seit vier Jahren), einem Jubiläums-Twitch-Stream, einem kostenlosen dynamischen Xbox-Hintergrund, einer Fallout 76-Freispielwoche (ab heute) und vielem mehr.

Bethesda enthüllt auch, dass Fallout 76 mit über 13 Millionen Spielern einen neuen Meilenstein erreicht hat, was bedeutet, dass es seit Juni um eine Million gestiegen ist. Wahrscheinlich angekurbelt durch die Erweiterung The Pitt, die letzten Monat gestartet wurde. Nicht zu schäbig für einen Titel, der 2018 in einem sehr schlechten Zustand veröffentlicht wurde.

Werden Sie kostenlose Sachen beanspruchen und an jeder Veranstaltung teilnehmen?