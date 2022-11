Fallout 76 bekommt eine richtige Einführung in Nuka-World on Tour

HQ

Sicher, es ist eine postapokalyptische Welt, die Fallout 76 zu bieten hat, aber das bedeutet nicht, dass die Leute keinen Spaß haben wollen. Deshalb freuen sich die Menschen in den Appalachen auf die neue Karnevalsattraktion Nuka-World on Tour.

Es macht wirklich viel Spaß und Bethesda erklärt: "Zu den Feierlichkeiten gehören Karnevalsspiele in der Nukacade (einschließlich Preise), ein Handelsposten, ein riesiger neuer Regionsboss und drei neue öffentliche Veranstaltungen." Sehen Sie sich all dies und noch viel mehr im neuen Video unten an.

Nuka-World on Tour startet am 6. Dezember in Fallout 76.