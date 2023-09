Fallout 4-Modder ist kein Fan der Außenposten von Starfield

HQ

King Gath ist so etwas wie eine Legende in der Fallout 4-Modding-Community. Nachdem er die Siedlungsfunktion dieses Spiels mit seinen Sim-Siedlungs-Mods verbessert hat, ist er ein bisschen ein Experte dafür, wie diese Dinge funktionieren, und obwohl ihm gefällt, was Starfield mit seinen Außenposten gemacht hat, gibt es Raum für Verbesserungen.

"Warum haben wir keine strukturellen Fundamente für all diese Produktionsmaschinen?", sagte King Gath zu PCGamer. "Wenn es darum geht, den gleichen Juckreiz wie ein Fabriksimulator zu kratzen, brauchen wir Werkzeuge, um die Dinge visuell zu organisieren – lassen Sie uns die Maschinen auf Plattformen zusammenschnappen, Dinge farblich kennzeichnen oder beschriften, die Farbe der Links ändern. Außerdem würde ich gerne mehr künstlerische Vielfalt in diesen Maschinen sehen, damit ich auf einen Blick sehen kann, was was produziert, anstatt dass alles derselbe generische Hersteller ist.""Ich habe festgestellt, dass mir einige der Siedlungsmechaniken aus Fallout 4 fehlen. Würde gerne die Anforderungen an die Bereitstellung von Betten/Essen/Wasser für meine Crew zurückbringen. Eines der Kernkonzepte, die wir uns bei Sim Settlements 2 zu eigen gemacht haben, war, dass es auf die Menschen ankommt. Das ist es, was uns an Bethesda-Spielen anzieht – ohne die Charaktere gibt es keinen Zweck für das, was wir tun."

Solange du in Starfield das Geld mitbringst, ist das alles, was die Leute auf deinen Außenposten brauchen. Es rationalisiert den Prozess, sodass Sie mehr Zeit mit Abenteuern im Weltraum verbringen können, aber für diejenigen, die jeden Teil ihrer Mini-Siedlungen mikromanagen möchten, ist es klar, dass Bethesda Raum hat, um später einige Funktionen hinzuzufügen. Oder vielleicht greift König Gath wieder ein.