Fallout 4 Jubiläumsausgabe

Ich bin ein riesiger Fallout 4 Fan. Bevor ich mit dieser Rezension begann, hatte ich 1.500+ Stunden im Spiel, ich hatte es im Vanilla-Stil mit allen Fraktionen gespielt, es mit Creation Club Items, Ingame-Mods und viele Stunden mit externen Mods von Nexus verwendet. Es schmerzt mich daher, diese Rezension zu schreiben...

Das Anniversary Edition war, abgesehen von einem bestehenden Update mit einem neuen Menü, vielleicht kein besonders verlockendes Angebot. 150 von Bethesda erstellte oder von Bethesda genehmigte Mods, alle existierende DLCs, zum niedrigen Preis von £53. Ja. Du hast richtig gelesen. Man muss 53 Pfund für ein Spiel zahlen, das ein Jahrzehnt alt ist. Wenn du das Basisspiel hast, kostet es etwa 37 £, und wenn du die GOTY-Edition oder den Season Pass hast, kostet es etwa 17 £, um einfach das Creation Club Bundle mit allen kostenpflichtigen Mods zu bekommen, obwohl viele im Laufe der Jahre kostenlos oder stark reduziert wurden. Aber ich muss fair sein und sagen, dass es auch viele brandneue Inhalte gibt, die wirklich, wirklich gut aussehen, und viele normalerweise sehr teure Quest-Mods, Ergänzungen und Spielerhäuser, die ich immer mit Neid betrachtet habe. Mein Hauptproblem mit diesem Teil ist, dass einige, wie der Rucksack, schon sehr lange als kostenlose Mods von Orten wie Nexus Gaming existieren.

Es gibt auch neue Ergänzungen zu den Skins, neue Farben, die oft kostenlos sind, sodass der Großteil dieses Inhalts für langfristige Spieler irrelevant ist, da sie bereits die meisten Skin-Optionen haben, die in den letzten 10 Jahren kostenlos verschenkt wurden, sogar mit viel umfangreicheren Inhalten. Für mich gab es ein paar neue Nebenquests, ein paar neue Waffen und Werkzeuge, wie das Sentinel -System, und ein paar neue Spielerhäuser, also kein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis, aber zumindest genug, um einen neuen Durchlauf zu rechtfertigen, und für 17 Pfund habe ich mein Geld wert, ganz abgesehen vom Alter des Spiels.

Ich löste meinen Code ein, lud mit hoher Geschwindigkeit herunter, und dann startete es. Am Veröffentlichungstag, dem 10. November, wurde das Spiel gepatcht, nichts funktionierte, alles war kaputt, und die offizielle Bethesda-Antwort nach ein paar Tagen war, dass der erste von zwei Patches am 24. November erscheinen würde, was zwei Wochen für diejenigen bedeutet, die es vor dem Launch gekauft hatten, was erneut bestätigte, dass wir niemals vor dem Launch etwas vorbestellen oder kaufen sollten. Es ist wichtig zu beachten, dass der DLC selbst das Spiel technisch gesehen nicht kaputt gemacht hat, sondern der Patch schon.

Ich habe eine Woche damit verbracht, das auf drei verschiedenen Computern zum Laufen zu bringen, wobei auf keinem davon das Add-on korrekt geladen wird, es steht nur "Kommt bald", was nicht besonders gut ist. Das führt mich zu einer Lösung, jeden einzelnen Mod im Paket manuell herunterzuladen, weil man sie sowieso besitzt... Dieser Teil funktioniert, und die Filter erlauben es, es viel schneller herunterzuladen, als es einzeln zu machen. Ein Teil des Systems funktioniert, aber schade, dass es der einzige ist. Ich verstehe nicht, wie die Logik eines acht Jahre alten Mod-Systems, das bei mir fast nie abgestürzt ist (zumindest nicht die offiziellen, von Bethesda genehmigten Mods, die für Credits verkauft wurden), plötzlich überhaupt nicht mehr funktioniert. Aber hey, immerhin haben sie einen neuen storybasierten Mod mit ein paar neuen Quests und ein paar Ausrüstungsgegenständen hinzugefügt. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich externe Variablen ausgeschlossen habe, indem ich auf allen drei Computern frische Installationen verwendet habe, wobei bei zwei noch nie Fallout -Dateien installiert waren.

Das Creation Club -System soll deine Hauptmethode sein, Mods zu nutzen, und da das Update fast jeden einzelnen kaputt gemacht hat und viele noch nicht aktualisiert sind (vor allem solche, die keine Bethesda-Unterstützung haben), funktionieren manche vielleicht nie, und es ist noch schlimmer, wenn du eine externe Mod-Plattform nutzt. Das hat viele Leute verärgert, und obwohl Bethesda keine Drittanbieter-Mods berücksichtigen muss, wissen sie, auf welchen Dateien viele der Mods basieren, und waren bisher vorsichtig damit, mit einigen der grundlegenderen Bausteine des Spiels herumzuspielen.

Jetzt zum besten Teil! Man kann das Spiel kaum laufen lassen, da es häufig abstürzt, selbst ohne Mods. Mein bester Durchlauf war fast eine halbe Stunde mit Mods, bevor es zum Absturz kam. Ich muss zugeben, dass ich an diesem Punkt einfach aufgegeben habe, denn obwohl ich Fallout 4 gerne spiele, ist es völlig inakzeptabel, wenn ein zehn Jahre altes Spiel abstürzt, obwohl es gerade erst aktualisiert wurde, und ich hatte mich wirklich darauf gefreut, den neuen Zusatzinhalt auszuprobieren. Ich habe sogar zum ersten Mal seit Ewigkeiten ein ganz neues Spiel gestartet. Aber auch das war ruiniert.

Was ist also schiefgelaufen? Wo war das Q&A? Warum braucht man eine Roadmap für Patches und einen Hotfix, wenn das Spiel ein Jahrzehnt alt ist? Warum zerstört ein Entwickler sein eigenes Spiel, während er dafür 53 Pfund verlangt? Das sind in meiner Welt sehr berechtigte Fragen. Außerdem kannst du nicht ohne einen Absturz verlassen, oft einer, der einen Neustart erfordert, da der gesamte PC in den Abgrund gezogen wird, und das passiert jedemal... ledig... Zeit... Die einzige Möglichkeit, das zu vermeiden, ist, manuell zu speichern, dann einen Alt-Tab oder die Windows-Taste auszuschalten und den Steam -Client herunterzufahren. Und selbst das funktioniert nicht jedes Mal. Warum? Das ist ein völlig neuer Bug. Wie um alles in der Welt wurde das umgesetzt, denn es funktioniert eher wie eine Funktion als ein Bug...

Meine Probleme bedeuten nicht, dass es bei dir nicht funktioniert, und vielleicht hatte ich einfach Pech. Allerdings deuten tausende Beiträge und Kommentare auf der Steam Seite des Spiels und tausende weitere auf Reddit darauf hin, dass ich nicht der Einzige bin. Und eine letzte Beschwerde: Warum sind so viele der neuen Mods, einschließlich der größeren Story-Mods, so bepreist, als wäre dies die frühen Tage von Creation Club ? Entweder nehmen Sie sie in das bezahlte Paket oder verlangen stattdessen einen relativen Betrag.

Deshalb kann ich das Spiel im Moment wirklich nicht empfehlen, da es buchstäblich unspielbar ist und nicht wie beabsichtigt funktioniert, wenn man es zum Laufen bringt – was meistens sehr lange nicht der Fall ist. Bethesda, ruf mich an, wenn es repariert ist. Bis dahin bekommst du eine 1/10.