Fallen Aces sieht eher nach einem Action-Adventure als nach einer "Noir"-Detektivgeschichte aus

Selten, außer vielleicht im Fall des "größten Detektivs der Welt" Batman, haben wir die Gelegenheit, die physischere Seite klassischer Detektivgeschichten zu erkunden. Solche Titel konzentrieren sich in der Regel auf das Lösen von Rätseln, Gespräche und die Beobachtung der Umgebung, nicht auf direkte Konflikte mit den "Bösen". Deshalb ist es erfrischend, Indie-Entwickler wie Trey Powell und Jason Bond zu sehen, die ihre Geschichte in Fallen Aces als Action-Adventure angehen wollen, das mehr "Pulp" als "Noir" ist. Während unseres Besuchs bei The Mix, dem großen Showcase-Bereich für Indie-Entwicklung auf dem Summer Game Fest, konnten wir mit Trey M. Powell über sein erstes Spiel sprechen, das vollständig in Unity entwickelt wurde.

Die Prämisse ist, dass wir ein Detektiv sind, der den Tod einer Gruppe (auch Detektive und Bürgerwehren) namens Aces untersucht, und um dies zu tun, werden wir in der ganzen Stadt mit Brennholz handeln, Türen eintreten und mit unseren Fäusten vor uns Fragen stellen. Es ist eine einfache Prämisse, obwohl es laut Powell einige Momente entspannterer Ermittlungen geben wird.

Was an Fallen Aces vielleicht am meisten auffällt, ist das künstlerische Design, dessen Inspiration "eine Menge Detektiv-Comics im alten Stil und solche Sachen" sind.

Es ist unklar, ob es den Sprung auf Konsolen schaffen wird, aber zumindest können wir Fallen Aces genießen, das jetzt auf Steam erhältlich ist.