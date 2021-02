Fall Guys: Ultimate Knockout wird im Sommer für Xbox aufgewärmt

You're watching Werben

Die erste große Ankündigung der gestrigen Nintendo Direct war der Nintendo-Switch-Version von Fall Guys: Ultimate Knockout gewidmet. Im Sommer wird Mediatonic aber nicht nur den beliebten Hybriden mit dem Spiel versorgen, auch das Xbox-Publikum darf endlich ran an die Bohnen. Lead Game Designer Joe Walsh schreibt auf Xbox Wire:

"Also, große Neuigkeit: Ich freue mich sehr, euch allen mitteilen zu können, dass Fall Guys: Ultimate Knockout diesen Sommer offiziell für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein wird! Unser gesamtes Team kann es kaum erwarten, Xbox-Spieler im Blunderdome willkommen zu heißen [...]. Es hat sicherlich eine Weile gedauert, aber [so ist es eben...]"

Walsh deutete anschließend kommende Überraschungen an: "Der Rest des Teams bei Mediatonic und ich haben hart daran gearbeitet, immer ausgefeiltere Pläne für zukünftige Inhalte zu entwickeln. Ich bin der Meinung, dass Xbox-Spieler zu einer besonders aufregenden Zeit zu den Fall-Guys-Spielen gehören werden. Es gibt eine köstliche Auswahl an adretten Kostümen, einfallsreichen Kursen, Features und Verbesserungen, die sich in der Pipeline befinden. Ich kann es kaum erwarten, all das im Sommer mit unserem neuen Xbox-Publikum zu teilen."