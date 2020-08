Fall Guys auf Xbox One und Nintendo Switch denkbar

Dass Mediatonic ihr Spiel Fall Guys: Ultimate Knockout bislang nur auf PC und Playstation 4 veröffentlicht hat, scheint nicht an eine etwaige Konsolenexklusivität gekoppelt zu sein. Das Team untersucht auf verschiedenen sozialen Kanälen derzeit, wie groß das Interesse an weiteren Versionen des unterhaltsamen Partyspiels ist. Denkbar seien demnach Ports für Xbox One, Nintendo Switch und mobile Plattformen. Falls die Rezeption auf diese Anfrage ähnlich positiv ausfällt, wie das Interesse am Titel auf Steam und im PSN, dann dürfte es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit sein, bis Fall Guys auch auf anderen Konsolen und Plattformen zu finden ist.

