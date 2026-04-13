Faker wird im Oktober auf einer Briefmarke verewigt werden

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Der Erfolg von Faker ist unter heutigen Gamern äußerst bekannt, da der südkoreanische League of Legends Spieler aufgrund seiner beständigen und langanhaltenden Exzellenz im LoL-Esports-Bereich oft in den größten Gesprächen aller Zeiten erwähnt wird. Faker hat bereits eine enorme Langlebigkeit und zeigt keinerlei Anzeichen, langsamer zu werden, was diese neueste Nachricht umso weniger überraschend macht.

Laut Dot Esports wird erwähnt, dass Faker bald auf einer Briefmarke in Korea verewigt wird. Er wird der erste aktive Esports-Spieler werden, der jemals auf einer staatlich ausgegebenen Briefmarke zu sehen ist, und die Gedenksammlung wird bereits im Oktober ankommen.

Die Aufnahme von Fakers Stempel wird dazu führen, dass die Esports-Legende unter nationalen Ikonen und Führungspersönlichkeiten angesehen wird, was zum echten Novum für Esports wird und zugleich ein weiterer Beweis dafür ist, wie stark Esports in diesem asiatischen Land gewachsen ist.

So wie es ist, erlebt Faker derzeit einige seiner bisher größten Erfolge, nachdem er kürzlich mit T1 zweimal in Folge Weltmeister wurde. Die Frage ist, ob im November ein vierter aufeinanderfolgender Pokal ansteht.