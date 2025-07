Faker engagiert sich mit massiver mehrjähriger Vertragsverlängerung für T1 Der König von League of Legends wird in der Kluft der Beschwörer mindestens bis in die 2030er Jahre aktiv bleiben.

HQ Es gibt keinen bekannteren und erfolgreicheren Spieler imLeague of Legends kompetitiven Bereich als den von Lee "Faker" Sang-hyeok. Nach einer Karriere, die sich bereits über ein Jahrzehnt erstreckt, hat Faker unzählige Trophäen gewonnen, die meisten davon mit der T1-Organisation, die er seit 2014 vertritt. Jetzt, da Faker sich seinen 30ern nähert und alles gewonnen hat, was er gewinnen kann, fragst du dich vielleicht, ob seine Zeit in Summoner's Rift zu Ende geht. Unerwarteterweise ist es nicht... Faker und T1 haben sich auf eine massive Vertragsverlängerung geeinigt, die den Spieler bis zum Ende der Saison 2029 an das Team bindet. Das bedeutet, dass Faker nach der laufenden Saison mindestens vier weitere Saisons das ikonische Schwarz und Rot von T1 tragen wird, vorausgesetzt, es werden keine weiteren Verlängerungen vereinbart. T1 erklärt zu diesem Deal: "Mit 'Faker', das zu einem Symbol des Esports über dieLeague of Legends hinaus wird, ist T1 bereit für ein weiteres legendäres Kapitel mit ihm." In naher Zukunft stehen T1 und Faker vor der Megaaufgabe, die Weltmeisterschaften 2025 zu gewinnen, eine herausfordernde Aufgabe, bei der der Spieler und das Team zu Threepeat-Champions gekrönt werden, wenn sie zwei aufeinanderfolgende Worlds-Events gewonnen haben.