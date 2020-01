Fairy Tail präsentiert Magnolia und Umgebung

Gust, die Macher des kommenden Fairy-Tail-Spiels, teilten den Fans diese Woche neues Gameplay-Material mit und präsentierten in diesem Zuge Magnolia, die größte Stadt von Fiore. Das Team wollte die geschäftige und einzigartige Atmosphäre des Anime auf das Spiel selbst übertragen, alle wichtigen Orte haben sie dafür digitalisiert. Die Entwickler scheinen sich über das Ergebnis ihrer Arbeit jedenfalls zu freuen und hoffen entsprechend, dass sich die Spieler auch in dieses Abbild verlieben werden. Fairy Tail wird am 19. März für Playstation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen.

