Japanische Rollenspiele sind wieder auf dem Vormarsch und man hat das Gefühl, dass alle zwei Wochen mehrere neue aufregende Abenteuer des Genres veröffentlicht werden. Das bedeutet jedoch, dass die Konkurrenz unter den Titeln, die veröffentlicht werden, zunimmt, und im Schatten von Spielen wie Final Fantasy VII: Rebirth, Metaphor: Refantazio und Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ist es klar, dass Titel wie Fairy Tail 2 zwar immer noch ein unterhaltsames Abenteuer bieten, aber nicht den gleichen Standard erreichen.

Mit der Kraft der Freundschaft!

Fairy Tail als Fortsetzung hat seinen Ursprung in der Manga-Serie, die 2006 veröffentlicht wurde, und die Marke ist seitdem weiterhin erfolgreich. Das Abenteuer wurde sowohl in Anime-Serien als auch in Filmen adaptiert und hat seinen gerechten Anteil an Videospielen gesehen, wobei der älteste Titel, der für das PSP-Format verfügbar ist, aus dem Jahr 2009 stammt. Es besteht daher kein Zweifel daran, dass Fairy Tail treue und engagierte Fans hat, und ich gebe zu, dass meine Geschichte mit der Marke extrem begrenzt ist, da ich hauptsächlich Bilder und Videos gesehen habe, in denen sich die verschiedenen Charaktere miteinander integriert haben. Aus diesem Grund werde ich nicht beurteilen können, wie gut Fairy Tail 2 das Originalmaterial am besten verwaltet, aber meine Rolle wird eher darin bestehen, es als normales Rollenspiel zu bewerten.

Denn ohne viel Wissen über die Geschichte, die zuvor stattgefunden hat, wird man in Fairy Tail 2 geworfen, ohne zu viele Informationen zu begreifen. Es besteht kein Zweifel, dass es sich um die Fortsetzung einer bereits andauernden Geschichte handelt, und obwohl sie versuchen, in ihrem Erzählstil lehrreich und einladend zu sein, passiert vieles, was man als Außenstehender zumindest anfangs nur schwer verstehen kann. Du wirst mehr oder weniger in die Schuhe verschiedener Helden geworfen, und mit einer verschleierten Bedrohung durch einen charismatischen Bösewicht scheint das Schicksal der Welt auf deinen Schultern zu ruhen. Es ist eine klassische Prämisse, die schon einmal verwendet wurde, und sie funktioniert immer noch, möchte ich hinzufügen, aber sie fühlt sich nicht besonders frisch oder aufregend an, wenn man die meisten Titel des Genres zuvor gespielt hat.

Die Charaktere sind bunt.

Wir lernen jedoch schnell mehrere verschiedene Charaktere kennen, und dann ist es ein klassisches und altmodisches Rollenspiel der japanischen Schule, in dem man einer Geschichte folgt, kleinere Umgebungen erkundet und gegen verschiedene Bösewichte am Fließband kämpft. Die Kämpfe sind wahrscheinlich der Hauptgrund, warum du Fairy Tail 2 spielen solltest, da sich die schnellen und spektakulären Kämpfe auf einem Förderband entfalten. Das System selbst ist vielleicht nicht das fortschrittlichste, wenn es darum geht, einen Zähler aufzubauen, um dann verschiedene Spezialangriffe abzubrennen, aber das hohe Tempo in Kombination mit der großen Anzahl verschiedener Charaktere (die nach Belieben umgeschaltet werden können) lässt einen ständig das Gefühl haben, dass der Puls nach oben geht. Es gibt auch einige interessante Momente, in denen du verschiedene Elemente kombinieren kannst, um mehr Schaden anzurichten, und die Möglichkeit, Angriffe mit deinen Charakteren zu kombinieren, bedeutet, dass es sich nie langweilig anfühlte, obwohl es sich während längerer Spielsitzungen gelegentlich etwas wiederholen konnte.

Die Kämpfe sind rasant.

Die Grafik ist dann von der klassischen Sorte, wobei das leicht cartoonartige Erscheinungsbild dem Spiel ein einfaches, aber stilvolles Aussehen verleiht, ohne wirklich etwas Spektakuläres zu bieten. Der Cartoon-Stil ist in den letzten Jahren in Spielen wie Genshin Impact, der Tales-Serie und Persona und anderen etwas verwässert worden, und Fairy Tail 2 tut nichts Neues, um sich visuell abzuheben. Je mehr man sich die einfachen Umgebungen ansieht, desto offensichtlicher wird außerdem, dass es sich um ein Spiel handelt, das für die letzte Konsolengeneration entwickelt wurde, so dass man keine leckere Augenweide erwarten kann, selbst wenn das Design selbst noch den heutigen Standards entspricht.

Die Umgebungen und Grafiken sind nichts Außergewöhnliches.

Es gibt auch keine Möglichkeit, englischen Ton einzuschalten, so dass Sie den japanischen Synchronsprechern von Anfang bis Ende zuhören müssen. Das ist an sich nichts Negatives, aber wenn Sie zu den Menschen gehören, die hören wollen, was die Figuren sagen, anstatt Dialoge zu lesen, sind Sie gewarnt. Was die Sprache betrifft, so müssen Sie möglicherweise auch die Einstellungen auf Ihrer Konsole ändern, damit das Spiel überhaupt englische Untertitel anzeigt. In meiner ersten halben Stunde mit dem Spiel ging es nur darum, das Spiel nicht auf Japanisch zu halten, da der Titel standardmäßig mit dieser Einstellung begann, ohne dass es ein Menü gab, um sie zu ändern. Schließlich, und nach langem Fluchen, habe ich die Sprache geändert, indem ich meine PlayStation 5 mit englischen Menüs eingestellt habe, und erst dann hat das Spiel erkannt, dass es etwas anderes als Japanisch anzeigen sollte. Unnötig umständlich – um es ganz offen zu sagen.

Fairy Tail 2 ist ein okayes Rollenspiel für den Außenstehenden, kann aber sicherlich für diejenigen wachsen, die bereits in die Marke investiert haben.

Am Ende würde ich Fairy Tail 2 als ein Spiel beschreiben, das das tut, was es tun soll, ohne zu viel anzugeben. Denn alle Systeme erfüllen ihren Zweck. Die Charaktere fühlen sich aufwendig an, ohne zu glänzen, die Grafik ist ansprechend, ohne etwas Neues hinzuzufügen, und die Musik und das Setting wiegen dich in klassisches japanisches Rollenspiel, das sich buchstabengetreu an den Rahmen hält. Es gibt jedoch nichts Besonderes, das Ihr Interesse weckt, aber das meiste fühlt sich gut gemacht an, ohne emotional weiter zu erreichen. Wenn du bereits ein Fan der Serie bist, kann ich mir definitiv vorstellen, dass du mehr unterhalten wirst als jemand, der diese Charaktere noch nie zuvor getroffen hat, aber wenn du, wie ich, keine Verbindung zu der Welt spürst, die diese farbenfrohe Anime-Saga ausmacht, solltest du wahrscheinlich auf einen stark reduzierten Preis warten, bevor du Fairy Tail 2 annimmst.