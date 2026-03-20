F1 Sim Racing 2026: Hier erfahren Sie, wann und wo jede Runde stattfindet

HQ

Es ist fast Zeit, dass die Formel-1-Sim-Rennsaison startet, denn die Action beginnt bereits nächste Woche. Zu diesem Zweck wurden die verschiedenen Veranstaltungen, Runden und ausgewählten Strecken bestätigt, die Aktion wird zwischen März und Mai stattfinden.

Die erste Runde findet nächste Woche vom 27. bis 29. März im DreamHack Birmingham statt. Hier finden drei Runden statt: Runde 1 in China, Runde 2 in Japan und Runde 3 in Bahrain.

Es folgen drei Veranstaltungen, die alle im F1 Media and Technology Centre stattfinden, wobei die erste vom 22. bis 23. April stattfindet und drei Runden umfasst; Runde 4: Saudi-Arabien, Runde 5: Spanien und Runde 6: Großbritannien.

Event 3 findet vom 13. bis 14. Mai statt, mit Runde 7: Belgien, Runde 8: Niederlande und Runde 9: USA. Schließlich findet das vierte und letzte Event vom 27. bis 28. Mai statt und umfasst Runde 10: Mexiko, Runde 11: Brasilien und Runde 12: Abu Dhabi.

Wirst du die F1 Sim Racing-Saison verfolgen?