Die Hardware in den Konsolen der aktuellen Generation sorgt für bessere visuelle Effekte.

Die offiziellen Videospiele der Formel 1 werden seit diesem Jahr von Electronic Arts verantwortet. Der Publisher sicherte sich das Mitspracherecht, indem sie die Entwickler Codemasters gekauft haben. Das hat einige Fans im Vorfeld der Veröffentlichung von F1 2021 sehr unruhig werden lassen, doch nachdem ich das neue Rennspiel ausführlich getestet habe, kann ich erfreulicherweise eine Entwarnung aussprechen: Das Spiel ist in vielerlei Hinsicht das Erlebnis, das wir aus dem letzten Jahr kennen.

Wenn ich sage, dass es sich bei F1 2021 um das gleiche Spiel handelt, dann meine ich damit hauptsächlich die Fahrphysik und das Fahrverhalten des Autos. In diesen Bereichen hat sich so gut wie nichts getan und obwohl ich damit vielleicht allein dastehe, sehe ich persönlich ehrlich gesagt auch keinen Grund für eine Weiterentwicklung. Die Fahrphysik hat sich in den vergangenen Jahren bewährt, also müssen die Entwickler an dieser Front nicht zwangsweise etwas verschlimmbessern. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch in eine umfängliche Simulation ohne Fahrhilfen stürzen oder alternativ den Arcade-Ansatz wählen, der Fahranfängern mit Monsterautos problemlos über die Strecke heizen lässt.

Optisch gibt es ein paar Veränderungen im Spiel, aber das fällt eigentlich nur bei eingeschaltetem Raytracing und nassen Wetterbedingungen auf. Die feuchten Oberflächen aus Formel 1 2020 sind jetzt richtige Pfützen, die den Grip erheblich beeinträchtigen. Auch die Beleuchtung fällt dank der Implementierung von Raytracing auf und Motorengeräusche wurden ebenfalls verbessert. Im Allgemeinen ist der Sound des Spiels identisch mit dem echten F1-Zirkus und bekannte Jingles verleihen dem Spiel ein authentischeres Gefühl. Die Aktualisierungen sind nicht sofort bemerkbar, sie stellen gegenüber dem Vorgänger jedoch eine deutliche Steigerung dar.

Im Braking-Point-Modus spielen wir die Geschichte von Aiden Jackson nach.

Die auffälligste und für einige Spieler möglicherweise auch interessanteste Ergänzung von F1 2021 ist der neue Story-Modus „Braking Point". In diesem Abschnitt könnt ihr eines von fünf Mittelklasse-Teams auswählen, um mit ihnen an eurer Seite zum Formel-1-Star zu werden. Ihr begleitet den jungen Fahrer Aiden Jackson in drei herausfordernden Saisons auf und abseits der Strecke. Die Geschichte hat ihre Momente, denn ihr werdet Freundschaften und Rivalitäten entwickeln. Man tritt gegen die aktuelle Formel-1-Startaufstellung an und macht sich einen Namen, so bewirbt es zumindest Codemasters Marketing-Abteilung. In der Realität ist Braking Point die meiste Zeit über sehr vorhersehbar und ich hatte nicht sonderlich viel Spaß damit. Nach sechs Stunden seid ihr mit dem Programm allerdings auch schon durch und könnt euch anderen Dingen widmen.

Eine weitere Neuheit ist die Möglichkeit, eine Karriere mit zwei menschlichen Spielern zu erleben. Wenn ihr einen Freund habt, könnt ihr diesen entweder als Teamkollegen oder als Rivalen in eure Kampagne aufnehmen. Leider konnte ich diesen Modus im Testzeitraum nicht intensiv testen, aber es scheint im Grunde ein normaler Karrieremodus zu sein, den ihr online mit jemandem zusammen erlebt. Der Karrieremodus Myteam aus dem letzten Jahr ist ebenfalls zurück und mit einigen zusätzlichen Anpassungen versehen worden. Diesmal wurden die Bereiche Forschung und Entwicklung ausgebaut und ihr erhaltet aktualisierte Fahrerstatistiken, basierend auf der realen Leistung der Sportler. Nach wie vor baut ihr euch hier ein eigenes Team auf und arbeitet euch im Verlauf von zehn Saisons zum Weltmeister hoch.

Codemasters konzentrieren sich stark auf Online-Mehrspieler und den E-Sport-Bereich.

Der Online-Multiplayer der Formel-1-Spiele hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen und das ist Codemasters natürlich ebenfalls bewusst. Wöchentliche Events, Spiellisten für Schnelle Spiele, Online-Ligen, soziale und Ranglistenspiele und individuelle Lackierungen für die Wagen bilden zusammen mit E-Sport-Inhalten die Basis diese Teils der F1-2021-Spielerfahrung. Fahranfänger und Neulinge dürfen wählen, ob sie an kürzeren Veranstaltungen teilnehmen möchten, bei denen Kollisionen komplett ausgeschaltet sind. Alternativ messt ihr euch mit den Besten der Besten, während jeder Fehler hart bestraft wird. Darüber hinaus verfügt das Spiel endlich wieder über einen lokalen Mehrspielermodus, der im geteilten Bildschirm verfügbar ist.

Ich habe F1 2021 hauptsächlich mit meinem Logitech-G923-Lenkrad gespielt, das auf PC, Playstation und Xbox unterstützt wird. Ihr müsst kein teures Gadget kaufen, um das Game spielen zu können, da ihr die Autos natürlich auch mit einem normalen Controller steuern könnt. Ich habe sogar meine Tastatur angeschlossen, bin die Steuerung aber nicht gewohnt und kann das deshalb auch nicht wirklich empfehlen. F1 2021 ist insgesamt also nur ein kleines Upgrade von F1 2020, doch es übersteigt die jährlichen „Kader-Updates", die wir in anderen Sportspielen bekommen. Neben der soliden Erfahrung aus dem vergangenen Jahr gibt es neue Inhalte und Verbesserungen am Gameplay, bzw. bei der Präsentation.